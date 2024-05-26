Захарова призвала прокурора МУС ответить на вопрос о бомбежке Британией Ирака

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила недавнее заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который запросил ордер на арест израильского премьере Биньямина Нетаньяху.
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