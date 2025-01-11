Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Конкин
    Давно пора налоги в 2-е увеличить за иностранный алфавит в названии!В России прикроют...
  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    Скорее  всего  он  в  Петербурге  все  Макдональсы  обошёл  и  гамбургеры  все  сожрал.Снегурочка, котор...
  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    Как  наберёт  вес,  так  резать  на  Сало  можно.Снегурочка, котор...

Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому

Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому

У главаря киевского режима, как говорят, отыскалась вилла на карибском «острове миллиардеров» Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Пока полицаи Зеленского по селам и городам Украины отлавливают людей как скот, чтобы отправить на фронт, откуда они, скорей всего, уже не вернутся, сам просроченный киевский гетман купается в роскоши и приобретает элитную недвижимость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх