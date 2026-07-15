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Шилтон – сборной Англии перед матчем с Аргентиной: «Вы можете победить, у нас должок! А война и политика не должны касаться этой прекрасной игры, ЧМ объединяет мир»

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон обратился к нынешним игрокам английской национальной команды перед матчем против Аргентины.

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