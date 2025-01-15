Создатели Wolcen: Lords of Mayhem показали первый тизер и скриншоты Project Pantheon – игра уж...

Создатели Wolcen: Lords of Mayhem показали первый тизер и скриншоты Project Pantheon – игра уже появилась в SteamСтудия Wolcen, известная по игре Wolcen: Lords of Mayhem, полноценно анонсировала свой новый проект под названием Project Pantheon.
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