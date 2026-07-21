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Украина готовит удары по России новыми дронами: шок! Что стало известно

Украина готовит удары по России новыми дронами: шок! Что стало известно

Украинская компания представила новый дрон-камикадзе, предназначенный для ударов на территории Российской Федерации.

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