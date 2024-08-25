Юрист объяснил, чем опасны звонки в мессенджере с номера 900

Звонки в мессенджере с номера 900, принадлежащего Сбербанку, стали опасны, так как мошенники научились маскироваться под службу поддержки банка, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев .
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