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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА о праве футболисток на оплачиваемые выходные во время менструации: «Мы должны гарантировать, что работа и заработок подверженных менструальным циклам не окажутся под угрозой»

С 1 июня в силу вступили протоколы ФИФА о здоровье женщин в футболе. Согласно новым правилам, игрокам и тренерам предоставляется минимум 14 недель оплачиваемого декретного отпуска и минимум 8 недель оплачиваемого отпуска для тех, кто усыновил ребенка младше 2 лет.

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