В России появился неизвестный вирус с тяжёлыми симптомами

В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет SHOT. «Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», — говорится в сообщении.
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