Гуманоидные роботы Unitree вышли в финал международного телешоу в США

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Нефритовый кулон с маленькой золотой маской из археологического комплекса Саньсиндуй лежал на груди танцора У Юфэя, когда он вышел на сцену финала популярного американского телевизионного шоу талантов.