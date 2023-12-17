ЦАХАЛ обнаружил тоннели ХАМАС у здания школы БАПОР в секторе Газа

Israeli Army/Handout via REUTERS Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила три тоннеля у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые использует движение ХАМАС.
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