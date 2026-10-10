«Челси» при Алонсо выиграл 3 из 6 матчей АПЛ, сегодня – 5:1 с «Борнмутом». Победили впервые за 4 игры

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«Челси» выиграл 3 из 6 матчей в АПЛ при Хаби Алонсо . Сегодня лондонский клуб разгромил « Борнмут » со счетом 5:1 в 6-м туре чемпионата Англии .