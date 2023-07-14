Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Страна и людиОбществоПодписатьсяНе стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМарина НикулинаУм и выдержка Уже привели к расширению НАТО. То ли ещё будетОтветить15 час.ШКИПЕРВы предлагаете бомбить Гейропу и Пиндосии,а может просто поднять лапки и пискливо вопросить : "Простите нас великодушно,мы больше не будем " ?Ответить15 час.ЛЛарисаСпасибо авторуОтветить14 час.
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