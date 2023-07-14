Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Ум и выдержка Уже привели к расширению НАТО. То ли ещё будет

ШКИПЕР

Вы предлагаете бомбить Гейропу и Пиндосии,а может просто поднять лапки и пискливо вопросить : "Простите нас великодушно,мы больше не будем " ?