Страна и люди

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Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

  Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.

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Комментарии
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Марина Никулина
Ум и выдержка Уже привели к расширению НАТО. То ли ещё будет
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15 час.
ШКИПЕР
Вы предлагаете бомбить Гейропу и Пиндосии,а может просто поднять лапки и пискливо вопросить : &quot;Простите нас великодушно,мы больше не будем &quot; ?
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15 час.
Л
Лариса
Спасибо автору
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14 час.

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