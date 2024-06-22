Новые ограничения на АЗС с 17 июня: что ожидает российский топливный рынок Ольга ВайленкоС 17 июня 2023 года в России вводятся новые ограничения на автозаправочных станциях (АЗС), которые окажут значительное влияние на всю топливную отрасль.