Новые ограничения на АЗС с 17 июня: что ожидает российский топливный рынок Ольга ВайленкоС 17 июня 2023 года в России вводятся новые ограничения на автозаправочных станциях (АЗС), которые окажут значительное влияние на всю топливную отрасль.
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