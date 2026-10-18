Дональд Трамп игра­ет ва-банк. Он прак­ти­че­ски ста­вит к стен­ке сво­их рес­пуб­ли­кан­цев и демо­кра­тов в Кон­грес­се США, при­оста­нав­ли­вая санк­ций Линдси Грэ­ма и — к ужа­су евро­пей­цев и аме­ри­кан­ско­го глу­бин­но­го госу­дар­ства (Deep State) — начи­ная энер­ге­ти­че­ское парт­нёр­ство с Рос­си­ей.