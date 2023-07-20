Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

Юрий Кот Вчера 18 июля в 13 часу в своём многосоттысячном телеграм-канале бумажный полководец решил пискнуть в сторону Главнокомандующего.
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