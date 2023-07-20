ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    На ее месте ЛЮБАЯ УВАЖАЮЩАЯ СЕБЯ ЖЕНЩИНА ЗАПРЕТИЛА БЫ СЕБЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ...Почётные российск...
  • саша дмитренко
    тогда  уж  восстановить  название  РУССКОЕ  МОРЕШтришок к личност...
  • саша дмитренко
    скунс  вонючий!  не  знаешь-не  вякай!Штришок к личност...

Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

Стрелков-Гиркин призвал "сковырнуть" Путина и назвал ВВ ничтожеством. Вопрос, кто после этого Стрелков?

Юрий Кот Вчера 18 июля в 13 часу в своём многосоттысячном телеграм-канале бумажный полководец решил пискнуть в сторону Главнокомандующего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кот
Власовец!
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
он уже раз бежжал, бросив товарищей. Теперь никто с ним не захочет общаться. А вот санитаром в госпиталя - можно. И проверять работу придирчиво чтобы такая служба медом не казалась
Ответить
1 час.
ufo676 Кондратенко
Кое в чем с Гиркиным согласен . путин никчемная личность
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх