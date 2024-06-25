В ГД внесут проект о штрафах за несообщение в аэропорту данных о начале посадки

Руководитель комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) 26 июня внесет в российский парламент проект, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей за непредоставление визуальных и акустических сведений в аэропорту касательно времени начала и завершении регистрации, посадки на воздушное судно, а также о задержке или отмене рейса.
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