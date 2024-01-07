В Твери сбили 16-летнего пешехода, который вышел на дорогу на красный свет

Накануне поздно вечером, 6 января, в Твери произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. 48-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по улице Оснабрюкской и наехал на 16-летнего пешехода, переходившего дорогу на красный свет.