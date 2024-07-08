WhatsApp тестирует ИИ-редактирование фотографий с помощью текстовых запросов П...

WhatsApp тестирует ИИ-редактирование фотографий с помощью текстовых запросовПопулярный мессенджер приступил к тестированию инновационной функции, позволяющей пользователям редактировать фотографии и получать информацию о них с помощью искусственного интеллекта M**a AI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)