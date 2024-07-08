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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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WhatsApp тестирует ИИ-редактирование фотографий с помощью текстовых запросов П...

WhatsApp тестирует ИИ-редактирование фотографий с помощью текстовых запросов П...

WhatsApp тестирует ИИ-редактирование фотографий с помощью текстовых запросовПопулярный мессенджер приступил к тестированию инновационной функции, позволяющей пользователям редактировать фотографии и получать информацию о них с помощью искусственного интеллекта M**a AI.

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