Полицейские провели для воспитанников Архангельского центра помощи детям «Лучик» познавательную лекцию

Сегодня в рамках Всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021» сотрудники полиции вместе со студентами Северного государственного медицинского университета рассказали воспитанникам Архангельского центра помощи детям «Лучик» о вреде запрещенных веществ и видах дистанционных мошенничеств.
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