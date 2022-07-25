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25.07.22==Касым-Жомарт Токаев: «Геополитическая конфронтация закончится, возведённые мосты останутся»

25.07.22==Касым-Жомарт Токаев: «Геополитическая конфронтация закончится, возведённые мосты останутся»

Святослав АРУТЮНОВ Центральноазиатские государства должны укреплять экономические, дипломатические, гуманитарные и культурные связи, не замыкаясь при этом «в зафиксированных географических пределах», считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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