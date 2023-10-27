Очень интересная комбинация соперников. «Ростов» — «Локомотив» - Карпин прервал затянувшуюся серию неудач в РПЛ, его подопечные разгромили дома «Ахмат».
ЦСКА против «Краснодара», Карпин против «Локомотива». В новом туре только сложные матчи
Комментарии
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Максим Комаров
Не уверен, что, будь на месте ЦСКА вчера Зенит, была бы победа. Мне игра Краснодара импонирует, очень много козырей (не только Кордоба). Так что, я не разделяю восторгов некоторых своих товарищей и их святой уверенности, что через 2 тура Зенит вернётся на свое «законное» место.
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1 д.
Максим Комаров
У нас впереди - выезд в негостеприимный Калининград. Зенит там исторически играет плохо. Краснодар же примет дома Крылья. Которые, как раз, уже на своем «законном» уровне, хотя, и не набрали пока заветных 35 очков. Ну а после - очная встреча, которая обещает быть. Украшением турнира, как обычно
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1 д.
Максим Комаров
Так что, «болтанка» вверху таблицы сохранится еще долго, скорее всего. Плотность большая, даже борщ еще может рвануть вверх. Или рухнуть вниз, что более вероятно.
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1 д.
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