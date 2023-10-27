ЦСКА против «Краснодара», Карпин против «Локомотива». В новом туре только сложные матчи

Максим Комаров Не уверен, что, будь на месте ЦСКА вчера Зенит, была бы победа. Мне игра Краснодара импонирует, очень много козырей (не только Кордоба). Так что, я не разделяю восторгов некоторых своих товарищей и их святой уверенности, что через 2 тура Зенит вернётся на свое «законное» место.

Максим Комаров У нас впереди - выезд в негостеприимный Калининград. Зенит там исторически играет плохо. Краснодар же примет дома Крылья. Которые, как раз, уже на своем «законном» уровне, хотя, и не набрали пока заветных 35 очков. Ну а после - очная встреча, которая обещает быть. Украшением турнира, как обычно