67-летний вор из Вязников области попался на украденную им же фотоловушку

67-летний мужчина из Вязниковского района оказался на скамье подсудимых после курьёзной ситуации. Он украл фотоловушку, на которую сам же и попалсяВ Вязниковском районе сотрудники полиции задержали 67-летнего местного жителя, подозреваемого в краже фотоловушки с частного двора.