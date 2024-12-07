НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

67-летний вор из Вязников области попался на украденную им же фотоловушку

67-летний вор из Вязников области попался на украденную им же фотоловушку

67-летний мужчина из Вязниковского района оказался на скамье подсудимых после курьёзной ситуации. Он украл фотоловушку, на которую сам же и попалсяВ Вязниковском районе сотрудники полиции задержали 67-летнего местного жителя, подозреваемого в краже фотоловушки с частного двора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх