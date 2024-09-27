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Лавров рассказал о роли России в урегулировании ближневосточного конфликта

Лавров рассказал о роли России в урегулировании ближневосточного конфликта

Россия прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. О роли страны в решении конфликта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

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