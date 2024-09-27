Лавров рассказал о роли России в урегулировании ближневосточного конфликта

Россия прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. О роли страны в решении конфликта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии