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Senstar Technologies нарастила выручку во II квартале 2026 года за счет решений в сфере LiDAR и ИИ

Senstar Technologies нарастила выручку во II квартале 2026 года за счет решений в сфере LiDAR и ИИ

Международный поставщик комплексных систем физической безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа Senstar Technologies Corporation (NASDAQ: SNT) представил финансовые результаты за второй квартал 2026 года (закончился 30 июня).

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