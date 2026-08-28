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До +28. Какую погоду ждать в Алтайском крае 29 августа

До +28. Какую погоду ждать в Алтайском крае 29 августа

Синоптики поделились прогнозом погоды на день Последняя суббота августа в Алтайском крае порадует теплом, сообщает региональный Гидрометцентр.

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