Штрафы за нарушение в рекламе кредитов могут увеличить в два раза

В России предлагают увеличить вдвое штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита (ПСК) в рекламе банковских продуктов, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект Минюста.
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