Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.