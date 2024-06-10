06,10,24 Карта - Атака ВСУ в Курской области - Площадь 6 августа 2024 Вооруженные Силы Украины предприняли массированную атаку мобильным штурмовыми группами на Курскую область.
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06,10,24 Карта - Атака ВСУ в Курской области - Площадь 6 августа 2024 Вооруженные Силы Украины предприняли массированную атаку мобильным штурмовыми группами на Курскую область.
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