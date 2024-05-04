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Почему Киев запретил устанавливать флаги на могилах солдат ВСУ

Почему Киев запретил устанавливать флаги на могилах солдат ВСУ

Почему Киев запретил устанавливать флаги на могилах солдат ВСУ Ольга ВайленкоНа украинских кладбищах, где покоятся воины Вооруженных Сил Украины (ВСУ), ранее могли быть замечены флаги на флагштоках, символизирующие память о погибших бойцах.

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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
тряпки закончились!
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