Почему Киев запретил устанавливать флаги на могилах солдат ВСУ Ольга ВайленкоНа украинских кладбищах, где покоятся воины Вооруженных Сил Украины (ВСУ), ранее могли быть замечены флаги на флагштоках, символизирующие память о погибших бойцах.