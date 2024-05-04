Почему Киев запретил устанавливать флаги на могилах солдат ВСУ Ольга ВайленкоНа украинских кладбищах, где покоятся воины Вооруженных Сил Украины (ВСУ), ранее могли быть замечены флаги на флагштоках, символизирующие память о погибших бойцах.
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