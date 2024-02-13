Ученый Перенджиев связал виток конфликта Еревана и Баку с Зангезурским коридором

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Александр Перенджиев рассказал «Звезде» о причинах нового витка конфликта между Азербайджаном и Арменией и о том, из-за чего переговоры Баку и Еревана провалились.
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