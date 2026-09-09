Работники Renault протестуют против сборки оружия на автозаводах

Zuma\TASS Большое число работников на французских заводах автомобильного гиганта Renault выступило против производства оружия на мощностях сборки машин.
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