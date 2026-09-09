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Работники Renault протестуют против сборки оружия на автозаводах

Работники Renault протестуют против сборки оружия на автозаводах

Zuma\TASS Большое число работников на французских заводах автомобильного гиганта Renault выступило против производства оружия на мощностях сборки машин.

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