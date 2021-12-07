Происшествия

7 подписчиков

В Астраханской области индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Собранные следственными органами СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении индивидуального предпринимателя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх