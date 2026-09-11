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Двое мужчин осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы

Двое мужчин осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы

Татиана Кулаева/Яндекс.карты (Мемориальный комплекс «Солдатское поле») В Волгоградской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в осквернении братской могилы воинов 62-й армии, погибших в Сталинградской битве.

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