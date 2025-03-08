Подхватили только рыбаки: болезнь, которая долго скрывалась властями, наконец-то раскрыта Ольга БезродняяВ 2020 году Сенегал столкнулся с таинственным заболеванием среди рыбаков, проявлявшимся кожными поражениями, лихорадкой и респираторными проблемами.