Подхватили только рыбаки: болезнь, которая долго скрывалась властями, наконец-то раскрыта Ольга БезродняяВ 2020 году Сенегал столкнулся с таинственным заболеванием среди рыбаков, проявлявшимся кожными поражениями, лихорадкой и респираторными проблемами.
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