Кейт Миддлтон заявила, что принц Гарри предал членов королевской семьи

Кейт Миддлтон заявила, что принц Гарри предал членов королевской семьиКейт МиддлтонКейт Миддлтон выступила против принца Гарри и заявила, что он предал королевскую семью незадолго до похорон королевы Елизаветы II.
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