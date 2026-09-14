Тайга, тигры и верность стране на сломе времён: каким получился сериал "Арсеньев"

Имя Арсеньева должна знать вся страна Перед премьерой сериала во Владивостоке у кинотеатра "Океан" гостей ждала иммерсивная программа, вдохновлённая событиями "Арсеньева" с удэгейской деревней, казачьим лагерем и светским салоном начала XX века.