Тайга, тигры и верность стране на сломе времён: каким получился сериал "Арсеньев"

Имя Арсеньева должна знать вся страна Перед премьерой сериала во Владивостоке у кинотеатра "Океан" гостей ждала иммерсивная программа, вдохновлённая событиями "Арсеньева" с удэгейской деревней, казачьим лагерем и светским салоном начала XX века.
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