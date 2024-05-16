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Бойцы ЧВК «ЕНОТ» могут получить 17 лет строго режима за участие в ОПГ

Бойцы ЧВК «ЕНОТ» могут получить 17 лет строго режима за участие в ОПГ

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу экс-сотрудника регионального УФСБ Александра Мрищука и его вероятных сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Алексея Коновалова, Ивана Коваленко, Олега Очеретного и Михаила Максимова.

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