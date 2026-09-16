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Пятый канал

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Макс Ферстаппен выиграл гонку из 100 картингистов, стартовав последним

Макс Ферстаппен выиграл гонку из 100 картингистов, стартовав последним

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен стал победителем картингового заезда, в котором приняли участие 100 пилотов.

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