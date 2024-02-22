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Умар Кремлев: на Красной площади могут провести физкультурный парад

Умар Кремлев: на Красной площади могут провести физкультурный парад

Это будет первый парад со времен СССР. Как рассказал Business FM президент Международной ассоциации бокса, на мероприятии продемонстрируют все виды спорта, а для зрителей будет свободный входПервый со времен СССР физкультурный парад может пройти на Красной площади уже в августе.

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