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Спорт Уик-Энд

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«Соответствует ли Глушенков уровню «Барселоны»? А что, Луис Энрике или Вендел не соответствуют?» - Мостовой

«Соответствует ли Глушенков уровню «Барселоны»? А что, Луис Энрике или Вендел не соответствуют?» - Мостовой

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой заявил, что бразильские полузащитники «Зенита» Вендел и Луис Энрике могли бы успешно выступать в «Барселоне».

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