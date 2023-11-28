Рейтинг Байдена упал ниже показателей самого непопулярного губернатора США

Президент США Джо Байден по уровню популярности проигрывает всем губернаторам США, пишет The Hill. По опросу Morning Consult, одобряют действия американского лидера лишь 38% респондентов, а негативно относятся к его работе 55%.
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