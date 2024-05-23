Politico узнала о намерении Зеленского попросить НАТО сбивать ракеты над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, планирует посетить мероприятия во Франции в честь 80-й годовщины высадки войск в Нормандии с целью попросить НАТО поучаствовать в защитите украинского воздушного пространства, а также запросить дополнительное финансирование.