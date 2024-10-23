Предложение депутата Госдумы Дениса Хаванцева о стимулировании рождаемости в России

Депутат Госдумы Денис Хаванцев представил новый план поощрения многодетных семей среди населения. Он предлагает компенсировать задолженность по ипотеке из бюджета в зависимости от количества детей в семье.
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