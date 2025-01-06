Министру обороны России Андрею Белоусову пишут открытые письма, говоря о лживых докладах командиров. Уверены, что информация уже дошла до адресата, поэтому расскажем о сути подозрений.
Снова лживые доклады командиров: Белоусову пишут открытые письма
Комментарии
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Амара Карпова
Мне безумно жалко простых ребят наших...😥😭тут больше вопросов, чем ответы!!!
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16 час.
АК
Александр Кутуев
Ну, карьеристы есть, к сожалению, всегда и везде. А в армии особенно. Сам это видел в 80-82 г. когда служил в армии. Есть такие командиры, которые ради медальки и звездочки на погонах, готовы жертвовать подчиненными, как оловянными солдатиками.
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14 час.
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