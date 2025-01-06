Снова лживые доклады командиров: Белоусову пишут открытые письма

АК

Александр Кутуев

Ну, карьеристы есть, к сожалению, всегда и везде. А в армии особенно. Сам это видел в 80-82 г. когда служил в армии. Есть такие командиры, которые ради медальки и звездочки на погонах, готовы жертвовать подчиненными, как оловянными солдатиками.