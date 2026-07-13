"Чёрные вдовы" стали большой бедой. Гребут миллионы и остаются на свободе: "Я его не на веревке в ЗАГС вела"

Это по россиянски , по капиталистически!!Не зря же Ельцин на танк лазил!!

Vladimir Tsvetkov

То, что предлагает автор, вопрос не решит! Нужен комплекс мероприятий. В первую очередь, вернуть воспитание, какое было в СССР!!! Вернуть святые нормы: Любовь к Родине, Уважение к людям. Без этого, ни Победы, ни нормальной Страны не будет!