Автор: Сергей Иванов Переписка в мессенджере, одна личная встреча, потом штамп в паспорте – и миллионы рублей за смерть героя уже в кармане.
"Чёрные вдовы" стали большой бедой. Гребут миллионы и остаются на свободе: "Я его не на веревке в ЗАГС вела"
Комментарии
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vladimir vedenkin
Своевременный оперативный индивидуальный инструктаж и разъяснение возникающих правовых вопросов, в том числе "черных вдов", должен обязателен, (возможно при проведении психологической проверки).
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4 н.
Георгийюра Гончар
Это по россиянски , по капиталистически!!Не зря же Ельцин на танк лазил!!
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4 н.
Vladimir Tsvetkov
То, что предлагает автор, вопрос не решит! Нужен комплекс мероприятий. В первую очередь, вернуть воспитание, какое было в СССР!!! Вернуть святые нормы: Любовь к Родине, Уважение к людям. Без этого, ни Победы, ни нормальной Страны не будет!
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4 н.
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