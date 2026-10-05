Сборная ЯНАО по пауэрлифтингу завоевала 16 медалей на Кубке России

Ямальская сборная по пауэрлифтингу завоевала 16 медалей Кубка России, который прошел в Ноябрьске. В копилке спортсменов — пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград, сообщила пресс-служба главы ЯНАО.
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