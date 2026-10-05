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Красный Север

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Сборная ЯНАО по пауэрлифтингу завоевала 16 медалей на Кубке России

Сборная ЯНАО по пауэрлифтингу завоевала 16 медалей на Кубке России

Ямальская сборная по пауэрлифтингу завоевала 16 медалей Кубка России, который прошел в Ноябрьске. В копилке спортсменов — пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград, сообщила пресс-служба главы ЯНАО.

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