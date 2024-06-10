Министры образования РФ и Республики Джабути обсудили сотрудничество

Были обсуждены пути расширения партнерских отношений в сфере образования Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с министром образования и профессионального обучения Республики Джибути Мустафой Мохамедом Махамудом, на которой они обсудили пути расширения сотрудничества двух государств в сфере образования, передает «Бриф 24».