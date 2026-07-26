Александра Кузьмина связала ИЖС с ростом рождаемости в России

Председатель Совета главных архитекторов Российской Федерации, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина высказала мнение, что качественное малоэтажное жилье и индивидуальная жилая застройка способны переломить негативные демографические тенденции в стране.
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