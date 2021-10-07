Курс доллара на Московской бирже вырос до 72,4 рубля

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 коп.
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