Страна и люди
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Страна и люди

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Чехия и Словакия попросили у ЕС сохранить объемы поставок нефти из России

Чехия и Словакия попросили у ЕС сохранить объемы поставок нефти из России

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Словакия и Чехия обратились в главный офис Евросоюза в Брюсселе с просьбой позволить им сохранить поставки нефти из России.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Дожили... Вы не цувствуете себя не родными в обожаемом вам ЕС. Приходится уже разрешение спрашивать: Можно ли купить чуть нефти в РФ, чтобы не  умереть стране????. Это ждет всех, кто стремится в ЕС, НАТО. Это для назидания Армянам, Молдаванам, Казахстану и др &quot;умным политикам&quot;  Будете так же с протянутой рукой. Вам это пойдет на пользу. Научитесь ценить добро.
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