Чехия и Словакия попросили у ЕС сохранить объемы поставок нефти из России

Лариса Поплавская

Дожили... Вы не цувствуете себя не родными в обожаемом вам ЕС. Приходится уже разрешение спрашивать: Можно ли купить чуть нефти в РФ, чтобы не умереть стране????. Это ждет всех, кто стремится в ЕС, НАТО. Это для назидания Армянам, Молдаванам, Казахстану и др "умным политикам" Будете так же с протянутой рукой. Вам это пойдет на пользу. Научитесь ценить добро.